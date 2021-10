First lady geeft waardebonnen aan bewoners Van Hattemweg

De first Lady van Suriname Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft donderdag waardebonnen gegeven aan bewoners van de Van Hattemweg in het district Wanica. De first lady is huis aan huis geweest om de waardebonnen te overhandigen.

Naar zeggen van Santokhi-Seenacherry probeert zij hiermee de bewoners te helpen voorzien in hun dagelijkse behoeften.

“Als first lady zal ik altijd mijn best blijven doen onze geliefde Surinamers te helpen waar ik dat kan”, zegt de presidentsvrouw. “Laten wij elkaar helpen en ondersteunen waar we kunnen”, roept ze op.