VIDEO: Huis door brand verwoest, 13 personen dakloos

Een woning aan de Chandipersadweg te Sunny Point is zaterdag geheel afgebrand. Er woonden dertien personen in het huis, dat bestond uit twee woonruimtes.

In een van de woonruimtes woonde zes personen en in de andere zeven. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. Een jongetje van 10 jaar ontdekte de brand en bracht zijn zus op de hoogte.

Het Korps Brandweer Suriname werd ingeschakeld en trof bij aankomst het laagbouw huis aan dat reeds was ingestort. Het pand was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet verzekerd.

Er was een hond bij het huis vastgebonden die levend is verbrand. Een belendend pand, te weten een kerk, liep schroeischade op.

Een filmpje van de situatie ter plaatse: