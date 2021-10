‘Overheid wil burgers niet verplichten om te vaccineren maar motiveren’

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft laten weten dat de overheid burgers in Suriname niet wil verplichten om te gaan vaccineren, maar wil motiveren. Hij heeft niet de indruk dat het beleid autoritair of dwangmatig is, zoals deze week tijdens een demonstratie op het onafhankelijkheidsplein werd geroepen.

De bewindsman benadrukt voorstander te zijn van een meer Covid-vriendelijk beleid. Hij stelt wel dat de gezondheid van het individu een is van eigen verantwoordelijkheid. Minister Ramadhin: “Het mag geenszins de bedoeling zijn dat de overheid een sakafasi positie inneemt, terwijl er zoveel voorlichting is over Covid-19.”

Suriname zit al op bijna 50% vaccinatie van de doelgroep. De vaccinatiedekking gaat gestaag omhoog en de bereidheid om te vaccineren is in de afgelopen periode toegenomen. Het aantal prikken heeft de verwachtingen overtroffen werd bekend tijdens de Covid-19-persconferentie op donderdag 14 oktober.

“Alle voorlichtingsprogramma’s zijn uitnodigend en vriendelijk en eenieder die zich heeft laten vaccineren, heeft dat uit eigen beweging gedaan.” Minister Ramadhin zegt dat de voorlichtingsprogramma’s aantrekkelijker gemaakt zullen worden. Studies hebben volgens de bewindsman uitgewezen dat vaccins degelijk beschermen.

“Het idee van de regering is juist een van motivatie. Wij willen mensen juist motiveren om te gaan vaccineren en niet verplichten”, aldus de minister tijdens de voortzetting van de openbare vergadering van de Nationale Assemblee op donderdag 14 oktober 2021 over de stand van zaken met betrekking tot Covid-19.