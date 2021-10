Adjunct-hoofdbrandmeester opgesloten vanwege mishandeling vrouw

Een adjunct-hoofdbrandmeester van het Korps Brandweer Suriname, is afgelopen woensdag aangehouden en in verzekering gesteld door de politie van Waldeck in Nickerie. De brandweerman in kwestie zou zijn echtgenote zwaar hebben mishandeld.

De brandweerman S.P. is werkzaam bij de brandweerkazerne in Nickerie. Hij zou op woensdag in de middaguren zijn vrouw ernstig hebben toegetakeld, melden bronnen aan de redactie van Waterkant.Net.

De man zit momenteel achter slot en grendel bij politiebureau Waldeck. Wat de status is van de echtgenote, is niet bekend.