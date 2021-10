Suriname krijgt ondersteuning van Duitsland in strijd tegen COVID-19

Op donderdag 14 oktober 2021 mocht Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) vaccinatie verbruiksmiddelen in ontvangst nemen van de heer Kurt van Essen, Honorair Consul van de Bondsrepubliek Duitsland.

Het gaat om middelen die voldoende moeten zijn voor het toedienen van 400.000 vaccinatie prikjes, waaronder 400.000 stuks spuiten en 400.000 stuks naalden; 100 stuks vaccine koelboxen om de vaccins te transporteren naar diverse locaties; 1200 stuks cold packs, om de vaccins in de carriers op lage temperatuur te houden; 3000 stuks safety boxes, voor het veilig opruimen van biologisch afval, met name de naalden en spuiten; overige attributen zoals pleisters en watten.

Deze donatie is het resultaat van de inspanningen van de organisatie SU4SU, waarvan de procedure reeds in januari van dit jaar was ingezet. Door tussenkomst van de Honorair Consul kwam voorzitter Dave Boëtius in contact met de Ambassade van Duitsland in Trinidad.

Naast haar substantiële wereldwijde bijdrage aan het COVAX-programma heeft Duitsland besloten om deze speciale directe bijdrage aan Suriname te leveren, via SU4SU, in de strijd tegen COVID-19. Na een screening en audit proces van SU4SU werd er een budget van EUR 50.000 ter beschikking gesteld voor het project. SU4SU heeft vervolgens een internationale aanbesteding gehouden en daaruit zijn de leveranciers geselecteerd.

Dit proces verliep niet altijd even gemakkelijk omdat sommige middelen schaars waren en erg onderhevig aan prijsstijgingen. Na goedkeuring van de Duitse Ambassade zijn de orders geplaatst en de materialen geleverd voor het totale beschikbare budget.

De Honorair Consul onderstreepte het belang van vaccinaties en heeft ook verdere ondersteuning toegezegd. Minister Ramdin gaf aan zeer ingenomen te zijn met de vaccinatiemiddelen en benadrukte het belang van bilaterale samenwerkingen. Hij vroeg nadrukkelijk namens Suriname dank over te brengen aan de ambassadeur van Duitsland in Trinidad. Er zal een officieel schrijven gericht worden van Suriname aan de diplomaat.

Het protocol van overdracht werd ondertekend door Minister Ramdin en de heer van Essen, onder getuigenis van de heer Dave Boëtius van SU4SU en ambassadeur Luziano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van BIBIS, waarna er een symbolische overdracht van enkele middelen plaatsvond. De middelen zullen landelijk worden gebruikt ten behoeve van de vaccinatiecampagne van het Nationaal Immunisatie Programma.