Militairen verrichten grote schoonmaak algemene begraafplaats Nickerie

Een groep van ongeveer twaalf militairen van het Nationaal Leger (NL) in Suriname, heeft afgelopen donderdag schoonmaakwerkzaamheden verricht op de algemene begraafplaats in het district Nickerie.

De districtscommissaris (dc) van dit district is zeer erkentelijk voor de bewezen diensten van deze militairen. De begraafplaats stond er erg verwaarloosd bij.

“Het is geweldig goed overgekomen. Het is dienstbaar stellen naar de gemeenschap toe. Als gaat om de begraafplaatsen, dan weten we allemaal dat onze dierbaren daar in rust liggen. En het is altijd fijn dat je dat ook schoon houdt en dat het er mooi uit ziet”, aldus Senrita Gobardhan, dc van Nickerie.

Majoor Wim Daal, Commandant West, geeft te kennen dat de militairen dit doen in het kader van de civiel militaire betrekkingen. Het doel hiervan is om een stukje dichterbij de gemeenschap te komen. Daal ziet deze actie eerder als een recht en een gunst om de dierbaren die daar zijn begraven, in een fijne omgeving te laten rusten.