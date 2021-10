Huldiging agrariërs in aanloop naar Wereld Voedsel Dag

Jaarlijks wordt op 16 oktober Wereld Voedsel Dag (WVD) herdacht. Op deze dag vraagt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Dit jaar is het thema: ‘The future of food is in our hands’

Voor Suriname is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verantwoordelijk voor de agrarische sector en hiermee het garanderen van voedselzekerheid. In het kader van deze verantwoordelijkheid is het hun taak zodanige voorwaarden te scheppen dat niet alleen boeren, maar ook gezinnen kunnen deelnemen aan agrarische activiteiten.

Het Surinaamse ministerie van LVV heeft in de voorgaande jaren tal van activiteiten i.v.m. de viering van WVD georganiseerd. Vanwege de heersende Covid situatie zal het dit jaar aangepast zijn.

Op vrijdag 15 oktober 2021 zal op het ministerie de huldiging plaatsvinden van agrariërs die hebben voldaan aan de selectievereisten van het departement. Ook zal de overhandiging plaatsvinden van goederen door SAMAP.

Dit vindt plaats om 09:30 v.m. op het hoofdkantoor van het ministerie van LVV aan de Letitia Vriesdelaan 8-10.