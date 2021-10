Eind oktober QR-code voor gevaccineerden in Suriname

De Surinaamse regering is in de afrondende testfase door de implementatie van de digitale Covid-pas met een QR-code. De werkgroep die zich hiermee bezighoudt heeft volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid volgende week een presentatie. Landelijk zou de QR-code tegen eind oktober geïmplementeerd kunnen worden.

Deze informatie gaf de minister op donderdag 14 oktober 2021 tijdens de beantwoording van vragen in het parlement. Hij zegt dat er alles aan wordt gedaan om de database van Covid en vaccinaties in stand te houden en verder uit te bouwen. De grote uitdaging voor het implementeren van de QR-code is dat de database voor gevaccineerden compleet moet zijn en internationaal geaccepteerd.

Verder garandeerde minister Ramadhin het parlement dat zowel particuliere- als RGD-artsen de isolatiemonitoring ter hand nemen. Hij verzekert dat de centrale monitoring een heel belangrijke unit voor het ministerie van Volksgezondheid is, en dat deze zeker niet zal stoppen. Over de outreach naar het zuiden toe erkent de bewindsman dat er meer posten moeten komen. “Het open hebben van strategische locaties met langere openingstijden moet meer personen in de gelegenheid stellen om te vaccineren,” aldus minister Ramadhin. Hij onderstreept ook de outreach naar de andere districten via de mobiele unit en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD).

Op de vraag of vrouwen meer last hebben van menstruatiestoornissen als gevolg van het vaccineren, gaf de bewindsman aan dat in de hele wereld alle meldingen van bijwerkingen nader onderzocht worden. Hij benadrukt dat menstruatiestoornissen ook heel vaak bij niet-gevaccineerden voorkomen. ”Het is een hormonaal proces dat onder invloed is van diverse factoren. Vaccineren stimuleert het immuunsysteem en kan daardoor wel hormonen beïnvloeden, maar dat menstruatiestoornissen na vaccineren toenemen is nog niet bewezen.”

Over de betrouwbaarheid van de antigeen-sneltesten die zijn ingezet in Suriname, informeerde minister Ramadhin het college dat deze van het merk Abbott zijn. Het is een internationaal erkende test met een hoge specificiteit en sensitiviteit, vergelijkbaar met een PCR. De antigeen-sneltesten zijn uit Nederland als onderdeel van een schenkingsovereenkomst