Wat is het coronatoegangsbewijs en waarom is het ingevoerd?

Onlangs heeft de Nederlandse overheid het coronatoegangsbewijs ingevoerd. Het idee daarachter is dat we ons oude leven weer zoveel mogelijk willen terugkrijgen, maar dan zonder te grote gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard kunnen gaan.

Wat is het coronatoegangsbewijs?

Het coronatoegangsbewijs is een vaccinatiebewijs, herstelbewijs, of een testbewijs van maximaal 24 uur oud. Vanaf zaterdag 25 september word je als bezoeker in de horeca en bij evenementen of culturele voorstellingen gevraagd om je coronatoegangsbewijs te tonen.

Nederland verder open met het coronatoegangsbewijs

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en we volgen nog steeds de basisregels. Hierdoor kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Zo kunnen er in bijna alle locaties meer mensen binnen. Dit betekent wel dat de drukte toeneemt en ook het besmettingsrisico, als je bijvoorbeeld langere tijd naast iemand zit of staat. Het coronatoegangsbewijs is er voor die plekken waar het drukker gaat worden. Dat is soms best even wennen. Maar hiermee verlagen we het risico op besmetting en vergroten we onze veiligheid.

Voor iedereen vanaf 13 jaar

Vanaf 25 september is voor iedereen vanaf 13 jaar alleen met een coronatoegangsbewijs toegang mogelijk bij evenementen, horeca of culturele activiteiten. Vanaf 14 jaar moet je naast het coronatoegangsbewijs ook je identiteitsbewijs kunnen laten zien.

Hoe werkt het coronatoegangsbewijs in de dagelijkse praktijk?

Wil je naar een festival of uit eten in een restaurant? Ga je een cultureel uitje doen of lekker sporten? Neem dan voortaan je coronatoegangsbewijs mee. Vanaf 25 september heb je die nodig voor toegang in alle horeca (behalve afhaalrestaurants of afhalen bij sportkantines), en ook bij evenementen zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden. Verder kan je ook gevraagd worden om je coronatoegangsbewijs te laten zien bij vertoning van kunst en cultuur, zoals in de bioscoop of het theater. Dit geldt allemaal voor binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Terrassen van eet- en drinkgelegenheden zijn uitgezonderd.

Meer weten? Kijk voor een volledige opsomming van alle situaties in de dagelijkse praktijk op www.rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs.

Hoe kom ik aan een coronatoegangsbewijs?

Download de CoronaCheck-app en klik op: QR-code maken. Selecteer waar je een QR-code van wilt maken. Voor een testbewijs gebruik je de ophaalcode die je per sms of e-mail van de testlocatie hebt gekregen. Voor een herstelbewijs of vaccinatiebewijs haal je je gegevens op met je DigiD. Voor meer informatie, kijk op coronacheck.nl

Liever een papieren coronabewijs?

Je kunt je QR-code zelf uitprinten. Bijvoorbeeld als je geen smartphone hebt. Ga naar coronacheck.nl en volg de stappen. Heb je geen DigiD, smartphone of computer met printer? Vraag iemand in je omgeving om te helpen. Of ga naar het informatiepunt digitale overheid in de bibliotheken. Kom je er echt niet uit, neem dan contact op met 0800-1351 en vraag naar de mogelijkheden (bereikbaar van ma. t/m zo. van 8-20u). Dan kun je in sommige gevallen een coronatoegangsbewijs (in dit geval alleen vaccinatiebewijs of herstelbewijs) op papier thuisgestuurd krijgen.

Waar kan ik naartoe voor een toegangstest?

Je kunt je gratis laten testen bij een toegangstestlocatie bij jou in de buurt. Kijk op testenvoortoegang.nl voor een locatie bij jou in de buurt en maak online een afspraak. In principe ontvang je de uitslag binnen 2 uur. De uitslag is 24 uur geldig.