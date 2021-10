VIDEO: Ghettoleider Raynold van Els levert kritiek op VHP en president

De bekende VHP sympathisant en ghettoleider Raynold van Els heeft maandag flink wat kritiek geleverd op zijn partij en de president van Suriname. Volgens Van Els heeft zijn president geen controle over de situatie in het land.

De ghettoleider deed zijn ‘beklag’ bij Apintie TV. Met name de hoge prijzen in de winkels zijn hem een doorn in het oog. “Een blikje babyvoeding kost bijna SRD 100”, gaf hij als voorbeeld aan.

Hij zegt zich te realiseren dat de huidige regering een flinke schuld heeft overgenomen van de vorige regering. Er is echter veel beloofd door de president en volgens hem nog niets gerealiseerd.

Volgens hem lijkt het erop dat de adviseurs van de president de problemen in de ghetto niet zien. Hierdoor krijgt de president verkeerde adviezen en verliezen mensen vertrouwen in het beleid.

Hij was wel heel erg te spreken over vicepresident Ronnie Brunswijk. Het gesprek met Apintie Televisie: