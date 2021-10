Vermist 15-jarig meisje terecht; 37-jarige man aangehouden

Het 15-jarig meisje uit Commewijne, dat sinds vorige week donderdagavond vermist was, is weer terecht. De politie heeft het meisje in gezelschap van de 37-jarige A.S. (foto) aangetroffen.

Haar familie werd ervan op de hoogte gesteld dat ze weer terecht is en is opgelucht. “Ze hebben haar gevonden te Kwatta”, zegt de familie.

Van de tiener werd ruim vier dagen lang niets vernomen, sinds zij donderdagavond laat van huis vertrok en verdween. De familie riep op naar haar uit te kijken. Uiteindelijk is het meisje gevonden, na dagen vermist te zijn geweest.

“A.S. zit nu achter slot en grendel. De zaak wordt verder afgehandeld door Opa Doeli”, zegt de familie.