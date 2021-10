Suriname noteert 1.000ste coronadode; 75% van overledenen niet gevaccineerd

In Suriname zijn donderdag 14 oktober weer 6 coronadoden genoteerd, waardoor het totaal aantal personen dat in het land overleden is aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus is gestegen naar 1.000. Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 269 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 799 keer testen (33,7%). Ook is het aantal personen dat wordt behandeld in de ziekenhuizen gestegen van 64 naar 73.

Donderdag was er ook een COVID-19 persconferentie. Daarbij is naar voren gekomen dat de niet-gevaccineerden ongeveer 75% van het aantal overledenen vormen. Verder werd duidelijk dat de regering in de afrondende testfase is voor de implementatie van een digitale Covid-pas met een QR-code.

De cijfers van donderdag 14 oktober 2021: