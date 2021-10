Eerste drieling in ‘s Lands Hospitaal sinds intrede COVID-19

Het jonge koppel Kevin Pandooi (31) en Altagracia Reyme (30) mocht woensdag na een maand naar huis met hun op 19 september geboren drieling. Het gaat om een meisje, Fayth en de twee jongens, Kievencio en Furgilio. Alom blije ouders die eindelijk hun volledige kroost thuis kunnen verenigen, want daar wachtten vol ongeduld Furalcia (9) en Kelicia (7) op hun broertjes en zusje. Het gezin bestaat nu dus uit 7 leden. Aanwezig bij het vertrek uit het ziekenhuis waren ook de oma’s Philomena Sibendi van papa’s kant en Ingrid Panka van moederskant.

Grootmoeder Sibendi bedankte de verloskundigen, het team van de Operatiekamer, gynaecoloog Fernando Rigters en het personeel van de Couveuse afdeling voor de toewijding die ze hebben opgebracht om de drieling ter wereld te brengen. Ze is blij dat het proces vlot is verlopen en eigenlijk had ze niet anders verwacht, omdat ze die ervaring ook had bij de bevalling van al haar 7 kinderen in ‘s Lands Hospitaal. Vrouwenarts Rigters die ook aanwezig was, dankte op zijn beurt voor het vertrouwen dat in hem gesteld is en voor de ervaring die hij bij zijn eerste drieling als gynaecoloog mocht opdoen.

Voor ‘s Lands Hospitaal is het de eerste drieling sinds de COVID-19 pandemie zijn intrede deed in maart 2020. Medisch directeur, Soenita Nannan Panday – Gopisingh is er trots op dat de zorginstelling die in Suriname alom bekend staat om de beste moeder en kindzorg, wederom in is geslaagd een drieling gezond en wel ter wereld te brengen. Namens het ziekenhuis bood zij de ouders waardebonnen aan, terwijl de Couveuse afdeling pakketjes met babyvoeding en –spullen overhandigde, maar er wel aan toevoegde dat mama door moet gaan met borstvoeding.

Behalve deze drieling, noteert ’s Lands Hospitaal al 33 tweelingen in 2021. Normaliter brengt ‘s het ziekenhuis dit nieuws wereldkundig bekend door de voltallige pers en organisaties uit te nodigen die afiniteit hebben met het sociale karakter van zo een gebeuren. Maar door het COVID-19 veiligheidsprotocol is er voor gekozen om het met maar één medium te doen, terwijl de rest een verslag ervan krijgt.