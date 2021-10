OPINIE: ‘Leugens en halve waarheden’

[INGEZONDEN] – De voorbarige houding van de NDP fractie betreffende de vaccinatieplicht geeft duidelijk aan dat deze fractie er niet op uit is om de Surinaamse bevolking te helpen of op zijn minst een bijdrage te leveren aan de oplossing van de COVID-19 problematiek. Als er door de fractievoorzitter van de NDP , Dhr. Parmessar, duidelijk wordt aangegeven dat de NDP fractie tegen de wet voor het verplicht vaccineren zal stemmen, zonder dat er een wetsvoorstel is ingediend kunnen wij duidelijk concluderen dat de NDP zich eerder richt op politieke belangen dan op de belangen van de samenleving. Er is tot heden nog geen wetsvoorstel hiervoor ingediend, dus vraag ik me af op basis waarvan zij dit afkeuren??

Dhr. Parmessar geeft tevens ook aan dat de medicatie Ivermectine COVID patienten binnen 5 dagen kan genezen, maar de NDP fractieleider geeft niet aan dat deze medicatie nog niet goed genoeg onderzocht is voor groot gebruik en dat het door internationale experts nog steeds afgeraden wordt om het te gebruiken tegen de COVID virus. Hoge doseringen hiervan kan je leven juist in gevaar brengen en kan een negatieve werking hebben indien je andere medicatie (z.a. bloedverdunners) gebruikt. Deze uitspraken van Dhr. Parmessar kunnen wij als heel gevaarlijk categoriseren en dient hij publiekelijk zijn verontschuldigingen aan te bieden voor het verspreiden van fake news. Verbazingwekkend was dat de leden van de NDP, die meededen met het protest en daar zogenaamd voor de belangen van de Surinamers opkwamen, wel zijn gevaccineerd. Ze adviseren wel dat u gebruik kunt maken van de ivermectine medicatie maar zij willen zelf gevrijwaard zijn van deze experimentele drug.

Dezelfde medicatie is werkelijk zoals Dhr. Belfort aangeeft gebruikt in India, maar dit lid vergeet bij te vermelden dat The Union Health Ministry and Family Welfare Directorate General of Health Services (DGHS) en The Indian Council of Medical Research (ICMR) als sinds september 2021 een onmiddelijke stop hiervan heeft aangekondigd. Dit omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze medicatie geen effect heeft op de behandeling van COVID – 19 patienten. Halve waarheden en gossip based i.p.v fact based informatie verkondigen maakt deze issue van kwaad tot erger.

Dezelfde Steve Meye die als een wolf in schaapskleren zonder enige aarzel en of schaamte zijn kerkgangers vroeg om USD 50,- als zaad te planten en deze dus aan hem af te staan was ook aanwezig tijdens de protestactie. Ik geef hem wel gelijk wanneer hij zegt dat de regering in dienst is van het volk. De regering is werkelijk in dienst van het volk, maar ze vervullen hun taken in belang voor de gehele samenleving en niet voor een deel alleen.

Wij moeten nu eens ophouden om de vaccinatieplicht te vergelijken met de slavernij. En hiermee racisme, haat en apartheid aan te wakkeren in de samenleving. Als voorzitter van de politieke partij A20 zou Dhr. Steven Reyme juist ervoor moeten waken dat racisme geen onderdeel moet worden van dit gesprek.

Natuurlijk moet de overheid blijven communiceren met de groepen die niet willen vaccineren, maar uiteindelijk dient er wel een oplossing te komen na al de gesprekken. Alle vakbewegingen, kerken en politieke organisaties die tegen de vaccinatieplicht zijn kunnen aangeven welke andere optie er is. Kom met een ander voorstel hoe de virus dan in te dammen. Door via de microphone te gillen om een andere optie te zoeken of “tra model de” helpt de COVID doden niet afnemen en nog minder de besmettingen. Je kan tegen de vaccinatieplicht zijn, maar presenteer dan je plan B.

J. Klark