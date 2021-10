Onderzoek naar rol protestantse kerken bij slavernij en kolonialisme

Er komt in Nederland een groot onderzoek naar de betrokkenheid van protestantse kerken bij de slavernij en het kolonialisme. Lange tijd zijn slavenhandel en slavernij met de Bijbel in de hand goedgepraat, vandaar dit onderzoek naar het met slavernij besmet kerkelijk verleden

Volgens Dagblad Trouw hebben de kerken enorm geprofiteerd van de slavenhandel en het kolonialisme, bijvoorbeeld omdat er grote donaties gedaan werden door slavenhandelaren en plantagehouders. Zo werden predikanten die in Suriname voor ‘zending’ waren soms uitbetaald in slaven en waren zij ook plantagehouder.

Het zijn vooral de protestantse kerken die verbonden zijn met het koloniale verleden. Destijds was de hervormde kerk de Nederlandse staatskerk. Katholieken werden als tweederangsburgers gezien, zij konden geen positie bemachtigen bij de protestantse elite waar de VOC uit bestond, schrijft de krant vanmorgen.

De leiders van de kerken die opgegaan zijn in de PKN, zoals de hervormde kerk, waren bepaald geen voorlopers in de discussie over afschaffing van de slavernij, vertelt theoloog Heleen Zorgdrager van de Protestantse Theologische Universiteit (PthU), die het onderzoek leidt.

Ze gaat ook in kaart brengen hoe het denken over slavernij en racisme binnen de protestantse kerken is ontwikkeld.

