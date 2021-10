Minister van Onderwijs bezoekt school op eerste schooldag

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op 11 oktober een bezoek gebracht aan OS II Meerzorg. Dit in verband met de start van het nieuwe schooljaar in Suriname. De schoolleider, mw. Marion Marte, stelt het bezoek van de minister zeer op prijs, omdat het de eerste keer is dat de school op de eerste schooldag bezoek heeft gekregen van een minister.

Zij gaf aan hoe het op haar school aan toe gaat en dat de school eigenlijk allang is begonnen met de vernieuwingen. Zo kent OS II Meerzorg al jaren geen zittenblijvers, omdat elk kind over de streep wordt geholpen. De school kent ook kleine klassen, waardoor de leerkracht leerlinggericht kan werken. Dit jaar ligt de uitdaging in de rapportcijfers die vertaald moeten worden in een voortgangsrapport. Volgens de schoolleider gaat het voortgangsrapport uitleggen waarvoor een cijfer staat.

Ook rayoninspecteur Anand Hanoeman van het basisonderwijs gaf aan het een hele eer te vinden dat de minister een bezoek heeft gebracht aan de school in Commewijne. Hij gaf de minister de garantie dat Commewijne een goede start heeft gemaakt van het nieuwe schooljaar, ook met het plaatsen van leerlingen.

Adjunct-secretaris David Sosrojoedo, die de districtscommissaris vertegenwoordigde, onderstreepte de zware taak van de leerkrachten en wenste de minister en haar staf en ook de leerkrachten veel succes toe. De leerlingen drukte hij op het hart, dat een verloren jaar niet in te halen is en dat zij hun best moeten doen.

Minister Levens was heel blij te vernemen van de schoolleider dat de school met datgene bezig is wat men vraagt. Ook zij onderstreepte de zware taak van leerkrachten en schoolleiders. Zij gaf aan dat er kinderen zijn die nog niet naar school kunnen, omdat scholen onder water waren gelopen en alles kapot en vernietigd is. Er zijn ook kinderen die nooit naar school zijn gegaan, omdat hun dorp geen school heeft.

“Wij weten niet wat COVID gaat doen en dat vergroot de onzekerheid,” zei de minister. Zij gaf aan dat zij de schoolleider, de leerkrachten en de leerlingen nodig zal hebben om het goede voorbeeld te geven. De leerlingen gaat zij vragen om een tekening te maken die uiteindelijk gestuurd zal worden naar kinderen die niet altijd naar school kunnen en het veel zwaarder hebben. “Dat heet solidariteit, denken aan een ander,” gaf de minister de leerlingen mee. Minister Levens mocht bloemstukken en een presentje in ontvangst nemen uit handen van de leerlingen.