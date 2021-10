Vrouw in Lelydorp viert 100ste verjaardag

In Lelydorp is Katimo Rosinah Katinem zondag 100 jaar geworden. De jarige is geboren in het district Commewijne op 10 oktober 1921. Zij was gehuwd met Wardi S., die haar helaas is voorgegaan, meldt het BIC Wanica Zuid-Oost.

Katinem is moeder van 5 kinderen, waarvan 2 zonen en 3 dochters en had altijd de zorg over het gezin. Daarnaast is zij rijk aan 27 kleinkinderen 57 achter kleinkinderen en 37 achter – achter kleinkinderen.

Eén van de mooie momenten in het leven van mevr. Katinem is dat ondanks de financiële situatie waarin zij leefde, het haar is gelukt de kinderen naar school te kunnen sturen.

Bij zulks een mijlpaal is het gebruikelijk dat zo een jubilaris bezoek ontvangt van regeringsleiders of vertegenwoordigers. In deze waren het de districtssecretarissen Stephen Dompig, Ornette Druiventak en de adjunct districtssecretaris Sanches R., die districtscommissaris Goelaman M.S. vertegenwoordigden.

De jarige ontving een bloemstuk, kaart en een ingelijste foto namens de president en first lady van Suriname. De middelen die gepaard gaan bij zo een jubileum worden overgemaakt op een bankrekeningnummer opgegeven door de dochter van Katinem.