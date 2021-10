Auto raakt EBS paal en slaat over de kop na black-out bestuurder

Op de hoek van de Kwattaweg en de Kuldipsinghstraat is een personenauto zondagavond tijdens de lockdown over de kop geslagen. Het voertuig raakte ook een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), zoals op onderstaande foto te zien is.

De auto, een Toyota Crown, kwam op z’n kop op het wegdek terecht. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval, waarbij de bestuurder verklaarde dat hij een black-out zou hebben gehad.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse evenals een team van EBS dat de kapotte paal en de laaghangende kabels moet repareren: