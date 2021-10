‘Brunswijk op raciale toer voor machtsbehoud’

[INGEZONDEN] – Terwijl president Chan Santokhi, oproept tot eenheid en de Bromki Dyari samenleving dichter bij elkaar te brengen, is vicepresident Ronnie Brunswijk bezig een gevaarlijke raciale snaar te bespelen. Het is ten zeerste te betreuren dat de vicepresident in een filmpje (boven) oproept tot bundeling van alle Afro-Surinamers. Met zijn raciale en polariserende uitspraken sluit hij andere bevolkingsgroepen uit tot bundeling.

President Santokhi tijdens zijn Jaarrede en Marronboodschap: “Ik heb met vaste overtuiging, laten doorschemeren, dat: “Eenheid in onze verscheidenheid, iets is, wat wij moeten koesteren. Dit, heeft ons tot voorbeeld gemaakt, van velen in de wereld. Als president, moet ik niet alleen het land dienen, maar ook de Bromki dyari samenleving, dichter bij elkaar brengen. Surinamer zijn, betekent, dat wij allen die hier wonen, ongeacht etniciteit, het multiculturele product zijn, van dit mooi land”. Dat is het verschil!

Waarschijnlijk beseft vicepresident Ronnie Brunswijk niet dat hij met zijn oproep voor grote ellende gaat zorgen. Hij riep de nakomelingen van de slaven op tot bundeling. Hij merkte op dat hij als vicepresident altijd opkomt voor de belangen van de Afro-Surinamers. “Na mi de leki vice-president fu hori den baka gi den. Daarom mi e kari unu fu un bondru. Deze kans krijgen we nooit meer”, aldus Brunswijk.

Het is meer dan duidelijk dat deze vicepresident niet gaat opkomen voor de belangen van andere bevolkingsgroepen. Wat zal dan met de andere bevolkingsgroepen gebeuren? Moeten de Javanen, Chinezen, Indianen, Hindostanen en anderen ook gaan bundelen om op te komen voor hun belangen?

De oproep van de vicepresident tot bundeling van Marrons en stadscreolen gaat zorgen voor raciale spanningen tussen de bevolkingsgroepen. Dit had ik niet verwacht van vicepresident Ronnie Brunswijk.

Ronnie Brunswijk is vergeten dat hij 1x 24 uur vicepresident is van het land en niet slechts van één of twee bevolkingsgroepen. Hij moet juist zorgen voor vrede, rust en liefde en de eenheid bewaren onder de verschillende bevolkingsgroepen. Hij dient zich juist op een opbouwende wijze zijn gevoelens tot uiting te brengen en niet polariserend en raciaal bezig zijn. Zulk gedrag leidt tot grote ellende in dit land.

Het is evident dat de vicepresident, een verborgen agenda heeft namelijk een gooi doen naar het presidentschap van het land en dat heeft te maken met machtsbehoud. Ik ben ervan overtuigd dat de vicepresident bij de komende verkiezingen van 2025, het raciale sentiment gaat gebruiken ten eigen bate en daarvoor moeten we oppassen.

Idris Naipal