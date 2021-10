Bezorger op bromfiets ernstig gewond na aanrijding

Bij een aanrijding vanmorgen in Paramaribo is een maaltijdbezorger op een bromfiets ernstig gewond geraakt. Het verkeersongeval vond rond 11.00u plaats, op de kruising van de Henck Arronstraat en de Swalmbergstraat in Suriname.

De bromfietser reed over de Henck Arronstraat en werd aangereden door een voertuig dat in de Swalmbergstraat richting Letitia Vriesdestraat reed. Door de klap kwam hij tegen een ander voertuig aan, dat vanuit de tegengestelde richting aankwam.

De jongeman raakte ernstig gewond en werd ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel, om daarna verder naar het ziekenhuis vervoerd te worden.

De politie van Centrum kwam ter plaatse voor onderzoek.