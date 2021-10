Jongeman valt flauw na beroving; RBTP houdt verdachte snel aan

Een jongeman is vanmiddag in het centrum van Paramaribo slachtoffer geworden van een beroving. Deze vond rond 12.15u plaats aan de Zwartenhovenbrugstraat, ter hoogte van Dagblad Suriname.

De jongeman viel daarbij flauw en nadat de politie erbij werd gehaald, is hij per ontboden ambulance afgevoerd voor medische behandeling. De verdachte stapte na zijn criminele daad in een voertuig, dat richting het Molenpad reed.

In de Loorstraat werd het voertuig klemgereden door het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP). De verdachte zag kans te voet zijn vlucht voort te zetten, maar werd kort daarna toch aangehouden door RBTP.

Hij werd vervolgens overgebracht naar station Nieuwe Haven.