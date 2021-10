Nauwelijks drie uren nadat de total lockdown in Suriname is ingegaan, vond er een aanrijding met maar liefst acht gewonden plaats. De aanrijding gebeurde rond middernacht tussen twee personenauto’s op de hoek van de Indira Gandhi- en Nieuwzorgweg.

Een aantal slachtoffers zijn per ontboden ambulances naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.