Man ontvoerd in eigen auto en beroofd van al zijn spullen

Een man is vrijdagavond in het district Wanica tegen zijn wil meegenomen in zijn eigen auto en beroofd van het voertuig, een telefoon en SRD 5000. Twee criminelen die gewapend waren met een vuistvuurwapen, vielen hem aan en namen hem tegen zijn wil mee.



Het slachtoffer zat in zijn auto (zwarte Mitsubishi Colt) die geparkeerd was. De twee rovers kwamen op hem af en plaatsen hem onder bedreiging van een vuistvuurwapen op de achterbank. Zij bonden zijn handen met een riem vast en reden daarna op diverse wegen.

Het gelukte het slachtoffer op een bepaald moment de riem los te maken en hij raakte in een worsteling met een van de criminelen. De rovers gooiden hem uit de wagen en reden ermee weg. Het slachtoffer is gerend achter zijn auto, maar de criminelen reden met hoge snelheid weg.



De politie werd ingeschakeld en deed de locatie van het slachtoffer aan voor onderzoek. Zij werkt aan het achterhalen van de auto en de aanhouding van de criminelen.