Wat is een Cat6 kabel

De Cat6 kabel is de opvolger van de Cat5a kabel. De Cat6 kabel heeft een stabiele snelheid tot één gigabit per seconden, dit met een overdracht frequentie van 250 MHZ. Hierdoor maakt de kabel zich erg geschikt voor onder andere spraakcommunicatie. De kabel wordt dus door deze stabiele snelheid voornamelijk gebruikt voor computernetwerken, beveiligingssystemen en telefoondiensten. De Cat6 kabel is ook goed te combineren met de Cat7, Ca6a en de Cat5e kabelnormen.

De specificaties van de UTP Cat6 kabel

Zoals al eerder verteld biedt een Cat6 kabel prestaties tot 259 MHZ en is deze geschikt voor 10BASE-T, 100BASE- TX, 1000BASE-T/1000BASE-TX en 10BASE-T.

Kies je voor een Cat6 kabel op een rol of een patchkabel?

Cat6 kabels kunnen ook worden gebruikt als installatiekabel op rol of als een kant-en-klare internetkabel, dit wordt dus ook wel een patchkabel genoemd. Deze patchkabels zijn al beschikt over een RJ45 connector aan beide uiteinden. Wanneer je een kabel op een rol gebruikt, moet je nog een RJ45 connector worden gemonteerd na de installatie.

Het voordeel is dat de kabels gemakkelijk door de muur of een kabel kunnen worden getrokken zonder dat de connector in de weg zit of wordt beschadigd. De kabels op rol worden in twee versies verkocht: je kunt kiezen uit een stugge kabel of een soepele kabel. De stugge kabels worden gebruikt voor het monteren op LSA-stroken. De soepele kabels worden gebruikt voor het monteren van connectoren.

Afscherming of geen afscherming?

Als je een Cat6 kabel aanschaft moet je ook rekening houden met de afscherming ervan. Als je een UTP kabel in de buurt van zo’n kabel hebt geïnstalleerd, is het een handige optie om voor afgeschermde kabels te kiezen. Dit beschermt je tegen storingen en dat zorgt dus voor een storingvrije overdracht.

Kabelkeuze

Als je op een gegeven moment een nieuw netwerk wilt gaan aanleggen, dan loop je dus tegen de kabelkeuze aan. Het is een lastige keuzen want ga je voor een Cat6, een Cat6a of kies je dan voor een CCA. Er is een ontzettend ruim assortiment aan internetkabels, hieronder zie je het verschil tussen de Cat6 kabel en de Cat6a kabel.

Wat is het verschil tussen de Cat6 kabel en de Cat6a kabel?

Het verschil tussen een Cat6 en een Cat6a kabel zit hem met name in de snelheid waarmee de kabel data kan overbrengen, daarnaast is het grootte verschil tussen de Cat6 kabel en de Cat6a kabel de bandbreedte. Zo kan een cat6a kabel snelheden aan tot 1000 Mbit/s, oftewel een Gigabit per seconde. Dit is ruim voldoende voor de snelheid van veruit de meeste internetabonnementen.

De Cat6 kabel haalt zelfs de snelheden van wel 10.000 Mbit/s, dit doet hij met een doorvoersnelheid van 500 MHZ. Dit is 50% hoger dan de doorvoersnelheid van de Cat6 kabel. Dit betekent dat Cat6 een doorvoersnelheid heeft van 250MHz. De conclusie is dus dat een Cat6a kabel een hogere snelheid heeft en tegelijkertijd ook meer data tegelijkertijd kan verwerken.

Je kunt het vergelijken met een 2-baans autosnelweg en met een 5-baanssnelweg. Je mag op beide wegen 130 km/h rijden, maar een 5-baans snelweg kan veel meer verkeer tegelijkertijd aan dan de 2-baans snelweg.