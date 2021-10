Ziekenhuizen ontvangen medische benodigdheden van Newmont Suriname

Newmont Suriname heeft begin deze maand twee containers uit met medische benodigdheden overhandigd aan enkele Surinaamse ziekenhuizen. De twee containers hebben een waarde van ongeveer USD 947,642.56.

De organisatie Project C.U.R.E. bestaat al langer dan 40 jaren en heeft al die jaren al ruim 150 containers in circa 50 landen met de waarde van USD 53,4 miljoen gedoneerd. Senior Director van Newmont Suriname, Mevrouw Shirley Sowma Sumter is trots en blij om wederom een waardige bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg.

Volgens Sowma is één van de doelstellingen van het bedrijf in het kader van maatschappelijk ondernemen, zoveel als mogelijk een bijdrage te leveren aan gebieden en sectoren in nood. En naar zeggen van de Newmont Senior Director is de gezondheidszorg op dit moment een erg belangrijk onderdeel van onze samenleving, die ondersteuning behoeft. De organisatie Project C.U.R.E. opereert vanaf 2015 in Suriname en heeft van 2015 tot met 2019 steeds een substantiële bijdrage geleverd aan organisaties, die daar behoefte aan hadden.

De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin zegt blij te zijn met de geste van Newmont en is het bedrijf zeer erkentelijk voor de bereidheid te willen investeren in de gezondheidszorg. Dit vanwege het feit dat de ziekenhuizen vanwege de Covid-19-pandemie een tekort hebben aan medische verbruiksmiddelen. De ziekenhuizen die de medische verbruiksmiddelen in ontvangst mochten nemen zijn, het Academisch Ziekenhuis en het Mungra Medisch Centrum.

De minister benadrukte in zijn dankwoord dat de schade aan de gezondheidszorg door de Covid-19-pandemie niet alleen in bedragen kan worden gecalculeerd, aangezien de schade ook geleid heeft tot verlies van mensenlevens. Minister Ramadhin is ervan overtuigd dat dit project een belangrijke bijdrage zal leveren aan de gezondheidszorg en wenst de directie van de gekozen instelling veel succes met de inzet van de gedoneerde middelen.

Ook het Bureau van Openbare Gezondheidszorg is naast de eerdergenoemde instellingen in aanmerking gekomen voor een donatie vanuit Project Cure.