Hennep Commissie overhandigt conceptwet aan president

In Suriname heeft de zogenoemde Hennep Commissie voor een tweede maal op het Kabinet van de President een meeting gehad met president Santokhi. Er is hierbij een conceptwet aan hem overhandigd.

Bij de eerste ontmoeting had de werkgroep de opdracht meegekregen om op korte termijn een conceptwet, waarbij beleid en de randvoorwaarden die bij de industriële hennepteelt horen, te formuleren. Voor de president is het van eminent belang om met voortvarendheid te werk te gaan om de industrie in de ruimste zin des woord op te zetten.

Er heerst grote belangstelling, bij zowel lokale als buitenlandse investeerders, voor de hennepindustrie in Suriname. Om die redenen is dinsdag de door alle commissieleden geparafeerde conceptwet aan de president overhandigd.

Het wetsvoorstel wordt door de juristen van het Kabinet van de President en van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verder bestudeerd. Hierna krijgen de volksvertegenwoordigers de gelegenheid om breedvoerig hierover in het parlement te discussiëren.

‘’Het eerste traject is afgerond en wij zullen ons nu buigen over het beleidsaspect de hennepindustrie regarderend”, aldus commissie voorzitter Khudabux. Het wiel hoeft volgens president Santokhi niet opnieuw uitgevonden te worden, omdat heel wat landen reeds beleid hieromtrent hebben gemaakt. Bij de volgende overlegmomenten zal de private sector betrokken worden om mee te participeren.