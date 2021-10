Een man is vanmorgen in de Surinamerivier gesprongen vanaf de Wijdenboschbrug. De sprong was niet fataal; nadat hij in het water terechtkwam zwom hij naar een steiger.

Het motief voor zijn handeling is niet bekend. De persoon in kwestie reed rond 08.50u met een auto op de Bosjebrug en liet deze daar achter. Vervolgens sprong hij vanaf de brug het water in.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse. Het is niet duidelijk vanaf welk gedeelte hij sprong. Het onderzoek is momenteel gaande.