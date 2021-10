Lijk van man uit Surinamerivier geborgen

De Surinaamse Maritieme politie heeft zojuist het ontzielde lichaam van een man uit de Surinamerivier geborgen. Het lijk werd tegen 12.00u ter hoogte van EBS gesignaleerd.

Het gaat vermoedelijk om een man die woensdagochtend van de Wijdenbosch brug was gesprongen. Volgens getuigen zou die man weer naar de oever zijn gezwommen en het hebben overleefd. Naderhand is gebleken dat de ingeschakelde politie de man niet had aangetroffen.

De politie van Nieuwe Haven is ter plaatse bezig met het onderzoek. Het is vooralsnog onduidelijk om wie het gaat.