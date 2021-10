Bestuurder terreinwagen ramt stilstaand busje op Oost-Westverbinding

Bij een verkeersongeval vanmorgen op de Oost-Westverbinding in Suriname, ter hoogte van Calcutta, raakten deze twee auto’s flink beschadigd. De bestuurder van een terreinwagen viel vermoedelijk in slaap achter het stuur en knalde tegen een busje van een man, die daar aan het hengelen was.

De veroorzaker reed in een Mitsubishi Pajero richting Paramaribo. Een man die aan het hengelen was, had zijn voertuig langs de weg geparkeerd. Ineens hoorde hij een harde knal en zag dat de Pajero zijn voertuig had geraakt.

De veroorzaker eindigde met zijn voertuig in de trens langs de weg. Hij liep een barstwond op als gevolg van de aanrijding.