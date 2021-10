VIDEO: Bijlmerramp vandaag 29 jaar geleden

Vandaag is het 29 jaar geleden dat een Boeing 747-vrachtvliegtuig, vlucht LY-1862 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al, neerstortte op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Amsterdamse Bijlmermeer. De Bijlmerramp kostte aan ten minste 43 mensen het leven, onder wie de driekoppige bemanning en de enige passagier van het vliegtuig.

Overlevenden en nabestaanden richten op de plek een herdenkingsplaats in: het Groeiend Monument ‘de boom die alles zag’ aan het Nellesteinpad. Daar worden ieder jaar op 4 oktober de slachtoffers herdacht. Tijdens de herdenking vliegen er geen vliegtuigen over de Bijlmer.

Een van de overlevende was de in Suriname geboren Pa Sem, die Het Groentje in de flat Groeneveen beheerde. Op zondagavond 4 oktober 1992 speelden er wat kinderen. Reinaldo van tien vluchtte niet naar buiten toen de Boeing zich in de flat boorde. Sem rende het verzengende vuur in en redde het kind. Hij liep verschrikkelijke brandwonden op en was drie weken buiten bewustzijn.

Een reconstructie van de ramp: