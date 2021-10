Facebook, Instagram én WhatsApp plat door grote storing

De social media platformen Facebook, Instagram én WhatsApp zijn vanmiddag getroffen door een grote storing en zijn uit de lucht. Onduidelijk is wat er aan de hand is met de socialemediabedrijven van het Amerikaanse Facebook, maar het lijkt een wereldwijd probleem.

De storing trad op terwijl de regeringspersconferentie in Suriname aan de gang was. Daardoor konden Facebook gebruikers deze niet meer volgen. De persconferentie is nog wel te zien via YouTube.

De storing begon rond 17.30 uur (NL tijd). Hoe lang deze gaat duren is niet bekend. Facebook heeft nog niet gereageerd.