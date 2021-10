VIDEO: Expo 2020 Dubai opent deuren voor bezoekers

Vandaag, vrijdag 1 oktober 2021, is de eerste dag van Expo 2020 Dubai. Suriname is een de 191 deelnemende landen en organisaties aan deze 35ewereldtentoonstelling, met een eigen paviljoen rond het thema ‘The power of diversity: Suriname an oasis of opportunity!’

Na uitstel van ruim een jaar vanwege de pandemie opent Expo 2020 Dubai deze week dus voor het eerst de deuren voor bezoekers. Naar verwachting zullen miljoenen mensen de expo de komende zes maanden bezoeken.

Het belangrijke moment voor Suriname tijdens de expo is nationale week, die begint op 27 november. Het gaat dan om nationale dagen, waarbij de landen kunnen tonen wat zij te bieden hebben. Verschillende wereldleiders zullen er aanwezig zijn om deelgenoot hiervan te zijn.

President Santokhi zal aanwezig zijn samen met een aantal prominenten van het bedrijfsleven, waarbij er een culturele presentatie van ons land zal plaatsvinden.

Gisteren was de openingsceremonie, die hieronder terug te zien is: