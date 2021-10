Voorstelling ‘Naar Paramaribo’ in première in Amsterdam

Op zaterdag 9 oktober om 20.30 uur gaat de nieuwe voorstelling van De Gemeenschap Naar Paramaribo in première in Theater Bellevue, Amsterdam. Naar Paramaribo is een swingende politieke komedie over vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid en is te zien van 7 oktober tot en met 9 juli 2022 in het hele land. Zie ook speellijst hieronder.

Over Naar Paramaribo

Floyd, Kevin en Dwayne dromen van Suriname. Vanuit hun met tropische zwier ingerichte flat in het kille Nederland zien ze een land waar alles anders is: warmer, ontspannender, muzikaler. Daar willen ze heen. Maar hoe mooi is het leven daar eigenlijk? En hoe vrij zouden zij met hun queer levensstijl zich er voelen?

Klein-Paramaribo

Neem hun flat: net Klein-Paramaribo, met de thermostaat steevast op 25 graden, tropische muziek uit de speakers en op tafel berkat en moksi meti. Ze proberen het gezellig te houden, daar op elf hoog terwijl de Hollandse regen tegen de ruiten klettert, maar net zoals in onze maatschappij de toon en de temperatuur van het debat over de erfenis van het koloniale verleden steeds hoger oplopen, wordt ook hier in huis het gesprek steeds ongemakkelijker.

Swingende politieke komedie

Naar Paramaribo is een swingende politieke komedie, waarin tussen alle roze praatjes en gezelligheid door, harde noten worden gekraakt over vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.

regie: Roy Peters | tekst: Rob de Graaf | spel: Kevin Klein, Floyd Koster, Dwayne Toemere | muziek: Rutger de Bekker | decor: Marcel Kranendonk | licht: Coen Jongsma | kostuumontwerp: Marrit van der Burgt | uitvoering kostuums: Karen de Meijer | met dank aan: Bobby Renooij | campagnefoto: Casper Koster

Over De Gemeenschap

De Gemeenschap maakt eigenzinnig, actueel theater dat onze cultuur een (lach)spiegel voorhoudt. Verbaal en fysiek, poëtisch en banaal, toegankelijk en ‘queer’. Naar Paramaribo wordt financieel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Lira Fonds en Fonds21