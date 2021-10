Pick-up zakt deels in goot na onoplettendheid bestuurder

De bestuurder van deze pick-up is vanmiddag aan de Zonnebloemstraat in Suriname, met z’n voertuig in een goot terecht gekomen. Het eenzijdig verkeersongeval vond plaats ter hoogte van het kantoor van Telesur.

De bestuurder verklaarde dat hij de weg inreed en niet goed oplette dat hij dicht langs de goot kwam. Een van de wielen kwam daarbij in de goot terecht, waarna de pick-up met de voorkant erin zakte en het achterste deel omhoog kwam.

De geschrokken bestuurder stapte snel uit en schakelde een bergingsbedrijf in om het voertuig daar weg te krijgen.