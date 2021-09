Agent gewond nadat automobilist zonder rijbewijs op hem inrijdt

Een autobestuurder zonder rijbewijs heeft woensdagmiddag ingereden op een agent aan de Dr Sophie Redmondstraat in Suriname. De wetsdienaar sprong aan de kant om erger te voorkomen, maar viel op het asfalt. Daarbij liep hij verwondingen op en moest medische behandeling ondergaan.

De Bikerspolitie was bezig met een controle aan de Dr Sophie Redmondstraat. De bestuurder kwam aangereden vanuit de richting van de Zwartenhovenbrugstraat gaande in die van de Hofstraat. Toen een van de agenten hem een stopteken gaf, negeerde hij dat. Hij reed in op de agent die meteen aan de kant sprong. De automiblist reed met een hoge snelheid weg.

Het is de agenten gelukt de bestuurder op de hoek van de Limesgracht en Hofstraat aan te houden. De man is niet in het bezit van een rijbewijs. Hij is overgebracht naar het politiebureau.

De auto is niet verzekerd waardoor de politie die in beslag heeft genomen.