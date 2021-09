Guno Ravenberg: ‘Ik ben geen verrader en dus niet uit de NDP gestapt’

Radio-dj en presentator Guno Ravenberg heeft woensdag gereageerd op berichten op social media, waarbij een foto van hem werd gedeeld en daarbij werd beweerd dat hij zou zijn overgestapt van de NDP naar de VHP. In een gesprek met D-TV Express stelt Ravenberg dat hij nog steeds NDP’er in hart en nieren is.

Op de foto (boven) is Ravenberg te zien op het VHP-hoofdkantoor De Olifant en staat hij samen met VHP’er Murwien Leeflang. Volgens Ravenberg had hij hulp nodig en is hij die gaan zoeken bij Leeflang, die een neef van hem is. Dit omdat hij het moeilijk heeft, vanwege het feit dat zijn salaris en pensioen zijn stopgezet.

Afgelopen maandag ging Ravenberg langs bij Leeflang die beloofde hem te helpen en hem daarna vroeg om samen een foto te maken. Uiteindelijk is die foto viraal gegaan met een tekst dat Ravenberg de NDP zou hebben verlaten en zich zou hebben aangesloten bij de VHP.

Ravenberg vindt het vervelend dat het zo is gegaan want hij krijgt heel veel negatieve reacties. Hij verzekert iedereen dat hij niet uit de NDP is gestapt.

