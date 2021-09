Schooltassen voor kinderen St. Stephanusschool in Suriname

Interact Club Through Thick and Thin, de jongeren club van de Rotary Club Paramaribo Central, bestaat uit jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Hun doel is om een bijdrage te leveren in het ondersteunen van minder welgestelde individuen in de Surinaamse samenleving en gelijktijdig ontwikkelen van hun sociale en maatschappelijke skills. Hiervoor hebben zij funds nodig en daarvoor organiseren zij verschillende projecten om aan ze te komen.

Op 25 September 2021 heeft de club haar schooltassen donatie project uitgevoerd. Danilia D’Leon, Community Service Director, heeft samen met Adil Bhojwani en Amy Djojopawiro goed gevulde schooltassen samen met een bol en een doosje sap aan kinderen van de St. Stephanusschool afgegeven.

Niet alleen de kinderen maar ook de ouders waren verrast en heel erg blij met de schoolspullen die ze hebben gekregen. Het is heel belangrijk dat de kinderen goed voorzien zijn van schoolspullen, want zij zijn de jeugd van morgen.

“In deze periode gaat het heel moeilijk in het land en om sponsoring te vinden is ook geen stukje taart. Wij zijn daarom heel erg dankbaar aan Kirpalani’s NV, Assuria NV, Rudisa NV en Fernandes Bakerij voor het voorzien van de afgegeven spullen. Zij hebben een kritische rol gespeeld om dit project tot een succes te maken”, aldus club president Adil Bhojwani.