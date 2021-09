Verdachten van inbraak racen weg bij zien van de politie

De Surinaamse politie heeft de 25-jarige Miquel D. in de vroege ochtend van vrijdag 24 september aan de Tweelingenstraat in de kraag gevat. Hij hoorde bij een groep inbreker die op de vlucht sloegen toen zij de politie zagen meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De wetsdienaren koersten na een verkregen melding van het Command Center naar de Tweelingenstraat. Daar aangekomen troffen zij een grijs gelakte voertuig dat op een afstand stond geparkeerd aan. Bij het zien van de politie reed het voertuig met een hoge snelheid weg.

De politie zette de achtervolging in en constateerde dat twee manspersonen uit het voertuig waren gestapt en een in bosschage waren opgerend. Het gelukte de politieambtenaren de bestuurder Miquel die nog in het voertuig zat, staande te houden.

Bij een ingesteld onderzoek in de auto stuitte de politie op onder andere een capuchon, sokken, touw, knipwerktuigen en andere gereedschap-pen. Zowel het voertuig als de voorwerpen werden door de politie in beslag genomen.

De verdachte Miquel werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst. Aan de opsporing en aanhouding van zijn twee voortvluchtige kompanen wordt gewerkt, aldus de politie.