50-jarige man vast na mishandelen en bedreigen buitenvrouw

De Surinaamse politie heeft maandag 27 september de 50-jarige Robby S. aangehouden. De man wordt ervan verdacht zijn buitenvrouw vaker te hebben bedreigd en mishandeld, meldt het Korps Politie Suriname.

Het slachtoffer deed eerder geen aangifte van de door Robby gepleegde strafbare feiten. Toen hij zich in de morgen van donderdag 23 september weer schuldig maakte aan de strafbare handelingen, besloot de vrouw aangifte tegen hem te doen op bureau Latour.

Volgens verklaring van de aangeefster kreeg zij op 23 september ruzie met de man. Tijdens de ruzie heeft hij haar getrapt en vuistslagen toegebracht op haar lichaam. Gewapend met een scherp voorwerp bedreigde hij zijn concubine met de dood en gaf daarbij aan haar lijk te zullen dumpen op een plek waar haar familie het niet zou kunnen vinden.

De vrouw liep krab verwondingen op aan haar lichaam en klaagde van pijn in haar onderbuik, elleboog en hoofd. Na medisch te zijn behandeld is het slachtoffer heengezonden.

De verdachte werd opgespoord en is gisteren op zijn woonadres aangehouden. Het scherp voorwerp is eveneens achterhaald en in beslag genomen. Bij de voorgeleiding heeft hij ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan de strafbare feiten.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Robby in verzekering gesteld, meldt de politie.