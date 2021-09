Verdachten gearresteerd voor beroven en beschieten echtpaar

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft Denzel M. (23), Chester M. (22) en Dego P. (34) zaterdagavond aangehouden in een woning aan de Tastikistraat. Zij zouden betrokken zijn geweest bij een vechtpartij en beroving bij een echtpaar in dezelfde straat. Daarbij zijn er ook schoten gelost op de man en vrouw en twee auto’s.

De verdachten ontkennen de daad. Er zijn geen wapens bij hen gevonden. Dego P. verklaart dat hij een van de wagens had verkocht voor het echtpaar, maar hij wilde het voertuig terug.

Het echtpaar heeft een handelsbedrijf in Suriname. De slachtoffers zijn op het adres mishandeld en vervolgens beroofd van 200 euro en SRD 1500. De politie begeleidde hen naar het ziekenhuis waarbij bleek dat het echtpaar de daders had herkend als jongemannen van de buurt. De slachtoffers gaven de politie door op wie hun vermoeden was.

Toen de man en zijn vrouw terugkeerden na medische behandeling, hebben dezelfde jongemannen op hen geschoten met een jachtgeweer waarbij het gebouw en de wagens kogelinslagen hadden. De man had een schampschot aan zijn rechterslaap en zijn vrouw aan haar rechterarm.

De slachtoffers zagen kans zich schuil te houden in het gebouw. De jongemannen hebben toen de ruiten van de wagens kapotgeslagen. Het onderzoek duurt voort.

De schade aan de voertuigen. Links een Toyota Mark X en rechts een Honda Fit.