Echtpaar beroofd en naderhand beschoten door dezelfde rovers

Enkele rovers hebben een echtpaar donderdag beroofd aan de Tastikistraat in Paramaribo. Zij hebben naderhand ook geschoten op de slachtoffers. Verder hebben zij twee auto’s vernield; het gaat om een bordeaux gelakt Mark X en een grijze Honda Fit. Bij de beschieting hadden de wagens en het gebouw kogelinslagen.

Het echtpaar heeft een handelsbedrijf in Suriname. Beide slachtoffers zijn op het adres mishandeld en vervolgens beroofd van 200 euro en SRD 1500. De politie begeleidde hen naar het ziekenhuis waarbij bleek dat het echtpaar de daders had herkend als jongemannen van de buurt. De slachtoffers gaven de politie door op wie hun vermoeden was.

Toen de man en zijn vrouw terugkeerden na medische behandeling, hebben dezelfde jongemannen op hen geschoten met een jachtgeweer waarbij het gebouw en de wagens kogelinslagen hadden. De man had een schampschot aan zijn rechterslaap en zijn vrouw aan haar rechterarm.

De slachtoffers zagen kans zich schuil te houden in het gebouw. De jongemannen hebben toen de ruiten van de wagens kapotgeslagen. Het echtpaar met de ambulance gebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de aangiftes opgenomen.