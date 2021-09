Telefoondief mogelijk ontvoerd door benadeelde

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag in Paramaribo ontvoerd. Hij zou vermoedelijk een telefoon hebben gestolen. Het vermoeden bestaat dat de benadeelde samen met anderen hem tegen zijn wil heeft meegenomen in een grijs busje.

Het voertuig stopte bij de woning van de man. Enkele mannen stapten uit en duwden het slachtoffer in het busje waarmee zij zijn weggereden. De huisgenoten van het slachtoffer weten niet wie de man heeft ontvoerd.

De man zou meerdere malen telefoons hebben gestolen waardoor het vermoeden bestaat op een van de benadeelden, maar dat is niet duidelijk.

De politie heeft de zaak in onderzoek.