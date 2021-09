Deze woning aan de Samboerastraat in Suriname, is vanmiddag volledig verwoest door brand. Het vuur in het pand te Hannaslust verspreidde zich snel.

De Surinaamse brandweer is op het moment van schrijven ter plaatse bezig met bluswerkzaamheden. Ook een ambulance is ingeschakeld omdat er sprake is van een gewonde persoon.

De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend.