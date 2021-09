Surinaamse Nederlander Greg F. opgepakt op Curaçao om drugszaak

De politie op Curaçao heeft afgelopen weekend de 49-jarige Gregory ’Greg’ F. in een hotel aangehouden. Hij wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel, melden diverse media vandaag.

De in Suriname geboren F. wordt gezien als en vertrouweling van Mocro Mafia kopstuk Taghi. Hij verblijft afwisselend in Nederland en Suriname en heeft een Nederlands paspoort.

F. zou verantwoordelijk zijn voor de grootschalige smokkel van cocaïne naar Nederland. Hij is volgens bronnen van De Telegraaf ook een contact van een van de grootste cocaïne Surinaams-Nederlandse kopstukken, die in 2014 nog werd veroordeeld tot een forse celstraf.

De naam van Gregory ‘Greg’ Ivan Wendell F. kwam vorig jaar ook in de media toen misdaadjournalist Gerlof Leistra hem betitelde als ‘troonopvolger’ van Taghi en schreef dat hij vaak in Suriname is en zich bezig hield met wapenhandel. H

Greg zou volgens de journalist ook contacten op het hoogste niveau in Suriname hebben, ondermeer met voormalig DNV directeur Danielle Veira. Veira was daar niet van gediend. Ze ontkende dit en schakelde een advocaat in. Uiteindelijk moest Leistra deze bewering uit zijn boek schrappen.