Misdaadjournalist: ‘Troonopvolger Taghi in contact met hoofd DNV’

Donderdag is in Nederland het nieuwe boek De drugsmaffia dicteert van misdaadjournalist Gerlof Leistra verschenen. In het boek besteedt de schrijver aandacht aan mocromaffia baas Ridouan Taghi. Volgens De Telegraaf legt de misdaadjournalist in zijn boek een opmerkelijke link tussen een mogelijke troonopvolger van Taghi en het Surinaamse Directoraat Nationale veiligheid (DNV).

Volgens Leistra wordt de Surinaamse Nederlander Gregory ‘Greg’ F. gezien als ‘troonopvolger’ van Taghi die op 16 december 2019 werd aangehouden in Dubai. En deze F. zou volgens hem contacten op het hoogste niveau in Suriname hebben.

“Zo staat hij in nauw contact met het hoofd van de Surinaamse Veiligheidsdienst, Danielle Veira. Dat is een vertrouweling van ex-president Bouterse. Zijn naam dook onder meer op in het verificatie-verbaal van de kroongetuige” zegt misdaadjournalist Gerlof Leistra volgens De Telegraaf.

Het is overigens niet de eerste keer dat er een link tussen Suriname en Taghi wordt gelegd. In mei 2019 werden drie door Nederland gezochte voortvluchtige criminelen in Suriname aangehouden. Ze zouden allemaal een link hebben met de toen nog voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi: