9 coronadoden en 619 nieuwe gevallen afgelopen etmaal

In Suriname zijn maandag 20 september maar liefst 9 coronadoden genoteerd. Ook zijn 619 nieuwe besmettingen geregistreerd, na 1.402 keer testen (44%). Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het totaal aantal personen dat in het land is overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde virus is hierdoor gestegen naar 814.

Ondanks het flinke aantal nieuwe besmettingen is het aantal personen dat in ziekenhuizen wordt behandeld, slechts licht gestegen. Er worden nu 94 personen behandeld, 2 meer dan gisteren. Op de intensive care lagen er zondag 23 en maandag 22.

De cijfers van maandag 20 september 2021: