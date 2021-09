2 coronadoden en 225 nieuwe gevallen na 411 keer testen

In Suriname zijn zondag 19 september weer 225 nieuwe corona gevallen geregistreerd, na in totaal 411 keer testen. Dat wil zegen dat bijna 55% van de geteste personen positief zijn getest op het coronavirus.

Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Die 55% geeft aan dat de coronasituatie in Suriname nog steeds ernstig is. Volgens deskundigen is een percentage van 10 procent namelijk hanteerbaar en daar zit het land ruim boven.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 2 personen overleden zijn aan de gevolgen van besmetting met het virus. In totaal zijn in Suriname tot nu 805 mensen gestorven aan de gevolgen van COVID-19.

Zondag zijn ook 100.000 Antigeen-sneltesten ingevlogen met de SLM. Deze levering is onderdeel van een donatieprogramma van Nederland aan Suriname ter ondersteuning van bestrijding van de pandemie.

De cijfers van zondag 19 september 2021: