In Suriname is een zesjarig meisje maandag van het balkon van een hoogbouwwoning in Paramaribo gevallen. Zij speelde op het balkon toen zij ongelukkigerwijs kwam te vallen.

Het gaat om een hoogte van ongeveer 3 meter. Het slachtoffertje liep verwondingen in het gezicht op. Zij is medisch behandeld; haar gezondheidstoestand is stabiel.

De politie kreeg een melding omtrent dit incident en ging ter plaatse voor onderzoek.