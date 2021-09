Politie arresteert ‘faya man’ tijdens lockdown in Coronie

De 44-jarige G.M. die in het weekend stoer deed tijdens de lockdown in Suriname, is aangehouden, omdat hij zich heeft verzet tegen de politie van Coronie. De politie heeft hem in verzekering gesteld voor wederspannigheid.

De verdachte was samen met een groep mannen tijdens de lockdownuren bij de sluis te Totness. De politie sprak de groep aan om de plaats te verlaten.

G.M. deed stoer en zei dat hij op de bromfiets zou weggaan maar zonder valhelm. Hij demonstreerde dat ook aan de politie die hem na een achtervolging heeft klemgereden en ingerekend.

De man kon geen bromfietsdocumenten aantonen en verzette zich hevig toen zijn bromfiets in beslag werd genomen.