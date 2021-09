38-jarige Surinaamse Nederlander met XTC in Guyana aangehouden

Justitie in Guyana heeft deze week de 38-jarige Dwight G. aangehouden, met duizenden xtc-pillen die waren verstopt in cornflakespakken.

Hij zou van plan zijn geweest de pillen te verkopen aan scholieren en aan jongeren bij clubs in en rondom hoofdstad Georgetown, aldus een woordvoerder van de Guyanese politie.

Het totale gewicht van de pillen was 1.262 kg. Ze waren verborgen in twee cornflake pakken in transparante ziploc plastic zakken (foto inzet). De drugs hebben een straatwaarde van 5 miljoen Guyanese dollar.

Volgens Guyanese media is G. geboren en getogen in Nederland, waarna hij enkele jaren in Suriname heeft gewoond en daarna verhuisde naar Guyana. Hij werd op 15 september jongstleden aangehouden.